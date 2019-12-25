وزير الطاقة: كنا نبحث مع الأشقاء الكويتيين عن توافق وليس اتفاقاً

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس (الثلاثاء)، خلال مرحلة المفاوضات بين الكويت والسعودية، بشأن المنطقة المقسومة في السنوات الماضية: “لم نكن نبحث عن اتفاق بل توافق مع الأشقاء الكويتيين”، لافتاً إلى أن الفرق بينهما شاسع.
وأضاف الأمير عبدالعزيز، أن لقاءه بأمير الكويت الشيخ صباح الصباح بعد توقيع الاتفاقية واستماعهم لتوجيهاته أشعرهم بـ”الأبوة الحقة”، مشيراً إلى أن ما يربط البلدين “أكبر من الحدود والأوطان، ويربطنا الدم والتاريخ المشترك”.
وأكد أن العلاقة الأخوية بين الشيخ صباح، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تُعد قدوة لشعبي البلدين، معتبراً إياها أساس الشراكة الكويتية السعودية وأبلغ تجسيد لها. وفق “أخبار 24”.
وكان الأمير عبدالعزيز قد وقع مع وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس الثلاثاء في الكويت اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة.