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أخبار محلية > خضع لعملية زراعة قلب صناعي.. مواطن يتحدث عن حياته بعد مرور سنتين على العملية
25/12/2019   8:27 ص

خضع لعملية زراعة قلب صناعي.. مواطن يتحدث عن حياته بعد مرور سنتين على العملية

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نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو لمواطن خضع لعملية قلب مفتوح لزراعة قلب صناعي في أحد المراكز المتخصصة.

وقال المواطن عبد العزيز أبو زيد إن العملية أجريت له في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء بعد تشخيصه بضعف في نبضات القلب.

وأكد أبو زيد أنه في الوقت الحالي يمارس حياته الطبيعية ويتنقل ويسافر دون أي مشاكل منذ خضوعه للعملية قبل سنتين وأربعة أشهر. وفق “أخبار 24”.

 

خضع لعملية زراعة قلب صناعي.. مواطن يتحدث عن حياته بعد مرور سنتين على العملية

أخبار محلية
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