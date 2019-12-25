خضع لعملية زراعة قلب صناعي.. مواطن يتحدث عن حياته بعد مرور سنتين على العملية

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو لمواطن خضع لعملية قلب مفتوح لزراعة قلب صناعي في أحد المراكز المتخصصة.
وقال المواطن عبد العزيز أبو زيد إن العملية أجريت له في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء بعد تشخيصه بضعف في نبضات القلب.
وأكد أبو زيد أنه في الوقت الحالي يمارس حياته الطبيعية ويتنقل ويسافر دون أي مشاكل منذ خضوعه للعملية قبل سنتين وأربعة أشهر. وفق “أخبار 24”.
بعد سنتين وأربعة أشهر من زراعة القلب الصناعي في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في #الأحساء، ماذا يقول ( عبدالعزيز أبو زيد ) #نصل_لقلوبكم pic.twitter.com/Lffo8P8kvW
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩