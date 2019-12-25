محافظ الخرج يلتقي وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٤/٢٧هـ بمكتبه بديوان المحافظة سعادة وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية د /عبد الله بن ثاني والوفد المرافق له الذي يزور المحافظة.
وفي مستهل اللقاء رحب سعادة المحافظ بوكيل جامعة الإمام والوفد المرافق متمنيا لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة .
وأكد المحافظ أهمية الدور الذي تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في خدمة المعاهد العلمية وتنوع وتعدد مجالاتها وتخصصاتها مما يخدم أبناء هذا الوطن مثمناً للجميع الجهود التي تقوم بها الجامعة من برامج شرعية وعلمية وتوعوية وتربوية .
من جانبه عبر وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية عن سعادته بلقاء المحافظ مشيداً بما تشهده محافظة الخرج من تطور في مختلف المجالات.
حضر اللقاء مدير المعهد العلمي بمحافظة الخرج أ/ منصور العضياني.
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