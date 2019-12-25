محافظ الخرج يستقبل مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض

استقبل محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٤/٢٧هـ سعادة مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور /منصور السبيعي يرافقه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالخرج العقيد/ ذعار العتيبي ومدير إدارة القضايا بمكافحة المخدرات بالمنطقة المقدم/ فهد الضيط
في بداية الاستقبال رحب المحافظ بهم وأشاد بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها وذلك في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقضاء عليها والحد من انتشارها .
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من النقاط التي تصب في مصلحة تطوير العمل والتنويه بتنامي المحافظة سكانياً وتوسعها وأن ذلك يتطلب دعم قوة المكافحة بالمحافظة بما يواكب ذلك .