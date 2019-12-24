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24/12/2019   10:02 م

“شرطة عسير” تكشف تفاصيل القبض على مواطن سلب سيارة من شاحنة نقل

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قالت شرطة منطقة عسير إنها ألقت القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر بعد محاصرته في جبل قريب من الطريق العام بمحافظة تثليث.

وأوضحت أن المواطن اعتدى على عدد من قائدي الشاحنات وسلب أموالهم تحت تهديد السلاح، كما أطلق النار على شاحنة نقل مركبات وتسبب في تعطيلها، وسلب مركبة (شيفروليه تاهو) كانت محملة عليها.

وأضافت أن الشرطة حاصرت الجاني وداهمته حيث يتحصن، وتمكنت من القبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن.

وأفادت بأن الجاني تبين – بعد القبض عليه – أنه مطلوب للجهات الأمنية لإطلاقه النار على رجل أمن في محافظة وادي الدواسر، مشيرة إلى أن المركبة المسلوبة ضُبطت بحوزة الجاني إضافة إلى سـلاح رشاش ومسدس و6 مخازن بها 153 طلقة حية. وفق “أخبار 24”.

“شرطة عسير” تكشف تفاصيل القبض على مواطن سلب سيارة من شاحنة نقل

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