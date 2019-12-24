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أخبار محلية > “العدل”: إصدار 4400 إثبات حضانة دون حاجة الأم لرفع دعوى خلال العام الجاري
24/12/2019   10:01 م

“العدل”: إصدار 4400 إثبات حضانة دون حاجة الأم لرفع دعوى خلال العام الجاري

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قالت وزارة العدل إن محاكم المملكة أصدرت 4400 إثبات حضانة دون حاجة الأم لرفع دعوى، وذلك خلال العام الجاري (1441هـ).

يأتي ذلك تطبيقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء بأحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، وذلك في الحالات التي يثبت فيها عدم وجود خصومة أو نزاع بين الوالدين بشأن الحضانة.

كما تنص لائحة التنفيذ على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة من دون إجراءات. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة العدل قد أنشأت مراكز متخصصة بتقديم خدمة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة برؤية الطفل وزيارته ونقل الحضانة، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع، بما يحفظ حقوق الأطفال المحضونين.

“العدل”: إصدار 4400 إثبات حضانة دون حاجة الأم لرفع دعوى خلال العام الجاري

أخبار محلية
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