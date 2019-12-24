أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن ضمها لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لقائمة عملاء “برنامج الصفوة”، الذي أطلقته مؤخراً.
وتقدم الوزارة من خلال هذا البرنامج العديد من المميزات لعملائها عن طريق تعيين مديري علاقة مختصين لكل عميل ومسارا سريعا يتم من خلاله تقديم الخدمات في وقت قياسي، وذلك في حال التزام هذه الشركات بنسبة التوطين المحددة وبقائها في النطاق البلاتيني لمدة عام، ولم يقل عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 عاملًا.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضم جميع الشركات المدرجة في السوق تلقائياً تحت قائمة عملاء برنامج الصفوة كأحد الحوافز الحكومية التي تُقدم لهذه الشركات نظير تميزها المؤسسي وشفافيتها العالية وقيمتها المضافة، وذلك بالتعاون مع هيئة سوق المال والسوق المالية السعودية “تداول”.
ويأتي هذا الحافز من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مبادرة “تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية” التابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي.
وفق “أخبار 24”.