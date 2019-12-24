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24/12/2019   5:49 م

“جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل” توضح ملابسات وفاة الطالبة زكية الهاشم

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أصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام بياناً صحفياً يوضح ملابسات وفاة الطالبة زكية الهاشم صباح أمس (الإثنين).

وقالت الجامعة إن سبب وفاة الطالبة هو توقف القلب والتنفس، وكانت قد توفيت عندما وصلت إلى المستشفى القريب من الكلية، والذي نُقلت إليه عبر فرقة تابعة للهلال الأحمر.

وأفادت بأن الهلال الأحمر وصل إلى الجامعة في وقت قياسي بعد أن باشر الطاقم الطبي في الجامعة حالة الطالبة بعد سقوطها على الأرض عند قرابة الساعة الثامنة صباحاً. وفق “أخبار 24”.

وتبين للطاقم الطبي في الجامعة أن ضغطها ونبضها غير محسوسين، وكذلك جميع علاماتها الحيوية، بعد محاولة تنشيط قلبها ورئتها.

وكانت الطالبة قد وصلت إلى الجامعة رفقة زميلاتها عبر وسيلة نقل خاصة، ولم تكن تعاني من أي مشكلات صحية.

“جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل” توضح ملابسات وفاة الطالبة زكية الهاشم

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