“وزير الإسكان” تقنيات البناء في المملكة ما زالت في الجيل الأول وأغلب دول العالم وصلت إلى الجيل الثالث

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن تقنيات البناء في المملكة ما زالت في الجيل الأول فيما وصلت أغلب دول العالم إلى الجيل الثالث من تقنيات البناء.
وأوضح الحقيل في مقابلة مع “الإخبارية” أن برنامج تحفيز تقنيات البناء رصدت له ميزانية بقيمة 14 مليار ريال لدعم المصانع ورفع جودة تقنيات البناء الحديثة.
وأضاف أن نصف مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص بعدد 65 مشروعا وبحصيلة 125 ألف وحدة سكنية تستخدم تقنيات البناء الحديثة المتنوعة، مبينا أن ذلك يساعد على ضخ الوحدات السكنية بوقت قصير وجودة عالية وكبيرة.وفق “أخبار 24”.