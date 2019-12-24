نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التعليم” تنبه بعدم النظر إلى الشمس مباشرة أثناء كسوف يوم الخميس في المملكة
24/12/2019   5:47 م

“التعليم” تنبه بعدم النظر إلى الشمس مباشرة أثناء كسوف يوم الخميس في المملكة

+ = -
664

نبّهت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، بعدم النظر إلى الشمس بصورة مباشرة الخميس المقبل، وذلك تزامنًا مع ظاهرة كسوف الشمس.

وأوضحت الوزارة أن الكسوف يبدأ في تمام الساعة الخامسة و33 دقيقة، وتصل ذروته في تمام الساعة السادسة و37 دقيقة صباحاً ، وتنتهى الظاهرة في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة، مشددة على عدم النظر للشمس بشكل مباشر بالعين المجردة.

وتشهد المملكة يوم الخميس ‏المقبل كسوفًا حلقيًا للشمس، في ظاهرة لم تحدث منذ 97 عامًا، فيما أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن المملكة ستشهد كسوفين ‏حلقيين بينهما 6 أشهر فقط، الأول، يقع يوم الخميس المقبل (شرق ‏المملكة)، والآخر في 21 يونيو 2020 (أقصى الجنوب)، ‏وهو أعظم ظلمة من الأول. حسب “أخبار 24”.

“التعليم” تنبه بعدم النظر إلى الشمس مباشرة أثناء كسوف يوم الخميس في المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885080161.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.