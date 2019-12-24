“التعليم” تنبه بعدم النظر إلى الشمس مباشرة أثناء كسوف يوم الخميس في المملكة

نبّهت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، بعدم النظر إلى الشمس بصورة مباشرة الخميس المقبل، وذلك تزامنًا مع ظاهرة كسوف الشمس.
وأوضحت الوزارة أن الكسوف يبدأ في تمام الساعة الخامسة و33 دقيقة، وتصل ذروته في تمام الساعة السادسة و37 دقيقة صباحاً ، وتنتهى الظاهرة في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة، مشددة على عدم النظر للشمس بشكل مباشر بالعين المجردة.
وتشهد المملكة يوم الخميس المقبل كسوفًا حلقيًا للشمس، في ظاهرة لم تحدث منذ 97 عامًا، فيما أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن المملكة ستشهد كسوفين حلقيين بينهما 6 أشهر فقط، الأول، يقع يوم الخميس المقبل (شرق المملكة)، والآخر في 21 يونيو 2020 (أقصى الجنوب)، وهو أعظم ظلمة من الأول. حسب “أخبار 24”.