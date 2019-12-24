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أخبار محلية > خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية
24/12/2019   5:46 م

خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر، يرافقه عدد من أعضاء البرلمان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وباكستان في المجال البرلماني.

حضر الاستقبال؛ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

أخبار محلية
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