“رئيس اللجنة الأولمبية” يعتمد إنشاء خمسة اتحادات جديدة وتعيين رؤساء لها

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عدداً من القرارات بإنشاء 5 اتحادات، كما اعتمد تعيين رؤساء لهذه الاتحادات.
وتضمنت القرارات قراراً بإنشاء الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة، واعتماد علي بن صالح بن عون آل زائد الغامدي رئيسا له، وتعديل مسمى الاتحاد السعودي لكرة القاعدة ليكون الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة، برئاسة نايف بن محمد بن عبدالمحسن بن حميد رئيسا له. وفق “أخبار 24”.
كما تضمت القرارات تعيين محمد بن منديل بن محمد رئيساً للاتحاد السعودي للهوكي، وقراراً آخر بتعيين يزيد بن فهد بن عبدالرحمن الرشيد رئيساً للاتحاد السعودي للأكروس، وقرارا بتعيين علي بن مصباح بن بكر الدجاني رئيسا للاتحاد السعودي للركبي.
وتهدف هذه القرارات إلى خدمة هذه الألعاب في المملكة، وتحقيق انتشار ممارسة المجتمع للرياضة بما يسهم في رفعة العلم السعودي على منصات التتويج القارية والعالمية.