أعلنت كلية الملك خالد العسكرية في وزارة الحرس الوطني عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، من خريجي الدبلومات والجامعيين وحاملى الماجستير.
ودعت الكلية المواطنين الراغبين في شغل الوظائف المطروحة للتقدم عبر بوابة التوظيف بوزارة الخدمة المدنية “جدارة“، علماً أن التقديم يبدأ الأحد 3 جمادى الأولى المقبل ويستمر حتى السابع من الشهر نفسه.
ونوهت إلى أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، تشهد مطابقة بيانات المرشحين، على أن يتم الترشيح النهائي بعد المقابلات ومطابقة البيانات، مبينةً أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية.
وفق “أخبار 24”.