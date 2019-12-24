“العمل” تتيح خدمة “التقرير الشهري” عبر منصة “قوى”

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة “التقرير الشهري” للمنشآت عبر منصة “قوى” بهدف إطلاع أصحاب المنشآت بشكل استباقي على كل المعلومات والمؤشرات المتعلقة بالمنشأة وحالتها في سجلات الوزارة.
وأوضحت العمل أن هذه الخدمة تهدف إلى تحقيق التكامل بين الوزارة وأصحاب الأعمال لضمان الشفافية والوضوح وتحقيق أعلى المعايير المطلوبة، مبينة أنه يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على نسخة مفصلة من تقرير حالة المنشأة بشكل شهري من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية لمنصة “قوى”.
وأشارت أن تقرير حالة المنشأة في مرحلته الأولى يتضمن معلومات عامة عن المنشأة، وأعداد الموظفين وممثلي المنشأة، وحالة رخص العمل، كما يتضمن مؤشر الامتثال للأنظمة والذي يشمل عرض نتيجة المؤشر والمعايير المختصة بذلك، إضافة إلى الملاحظات المقيدة على المنشأة، ومصدرها، والمخالفات المسجلة عليها إن وجدت. وفق “أخبار 24”.
وتُقدم منصة “قوى” التي أطلقتها الوزارة في أبريل من العام الحالي 2019، العديد من الخدمات لأصحاب الأعمال، والأفراد، والجهات الحكومية، والتي تشمل رخص العمل، والتأشيرات الفورية للمنشآت القائمة، ومؤشر الامتثال لأنظمة العمل وغيرها.