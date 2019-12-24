مدرسة بشرورة تطلق مبادرة لإيقاظ طلابها يومياً

أطلقت مدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة التابعة لإدارة تعليم شرورة، مبادرة “اتصل بي”، لإيقاظ الطلاب مبكراً بشكل يومي للذهاب للمدرسة.
ودعت المدرسة الطلاب الراغبين في الاستفادة من الخدمة لمراجعة المرشد الطلابي والتسجيل، خاصةً مَن لديهم ظروف عائلية ولا يجدون مَن يوقظهم للمدرسة، مع إحضار موافقة خطية من ولي الأمر على الاتصال اليومي وذلك بعد صلاة الفجر.
من جانبه، أوضح مدير المدرسة هاشم حامضي بحسب “الوطن” أن الفكرة تبلورت عندما زار المدرسة ولي أمر يعمل بالقطاع العسكري ومرابط بالحد الجنوبي، وبيّن أنه لا يوجد أحد في المنزل لإيقاظ ابنه للمدرسة، فتم أخذ موافقته على أن يوقظ المرشد الطلابي ابنه يومياً، ثم عمّمت المدرسة التجربة، خاصةً مع بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول.