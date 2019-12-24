الاتحاد يقترب من صانع ألعاب.. والأحمدي ينتظر عرض الإدارة

اقتربت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التعاقد مع صانع ألعاب لاتيني بعد أن قطعت شوطاً كبيراً خلال مفاوضاتها حيث تسعى الإدارة تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بصانع ألعاب لتسهيل الفرص على المهاجمين بعد أن عانى الفريق خلال الفترة الماضية بعدم وجود لاعب يملك الإمكانيات العالية لصناعة الفرص للمهاجمين، ويأتي اختيار الإدارة باتفاق بينها وبين المدرب الهولندي تين كات الذي ألح على ضرورة جلب صانع لعب للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، بينما تواصل الإدارة بحثها عن لاعبين أجانب وخصوصاً في خط الدفاع بعد مغادرة المغربي مروان داكوستا، إذ تسعى الإدارة الاتحادية لتوفير المدافع الجيد الذي يكون له دور في ضبط خط الدفاع بعد أن ظهرت معاناة الفريق من ضعف خط الدفاع خلال المباريات الماضية.
من جهة أخرى جهزت الإدارة الاتحادية العرض الذي ستقدمه للاعب المغربي كريم الأحمدي من أجل التجديد بعد أن تبقى على عقده الحالي أيام معدودة حيث إن الإدارة والمدرب لديهما الرغبة في استمرار الأحمدي مع الفريق، ومن المتوقع أن يتسلم اللاعب العرض المقدم له نهاية الأسبوع الحالي، وقد علمت مصادر «الرياض» عن تلقي اللاعب العديد من العروض الأوروبية خلال الأيام الماضية، إلا أنه فضل عدم الحديث عن تلك العروض لحين تقديم الإدارة الاتحادية عرضها. وفق “الرياض”.
وعلى الصعيد الفني بدء الفريق الأول لكرة القدم تحضيراته الفعلية استعداداً لمواجهة الفتح في اللقاء الذي سيقام على ملعب الجوهرة بجدة يوم السبت المقبل، والذي يسعى من خلاله الفريق لتحسين وضعه بعد النتائج السلبية التي تلقاها خلال المباريات السابقة، وقد حرص المدرب تين كات بداية الحصة التدريبية الاجتماع باللاعبين وشرح الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الماضية التي خسرها من الفيحاء بنتيجة قاسية، وطالب اللاعبين بنسان تلك النتيجة والتركيز على تحسين صورة الفريق وتحقيق نتائج إيجابية، وشهدت الحصة التدريبية متابعة من قبل الرئيس أنمار الحائلي وحضور قائد الفريق السابق محمد نور والذي التقى باللاعبين وحرص على توجيه النصائح لهم.