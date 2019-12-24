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اخبار رياضية > العين.. يستبعد صفقة فيتوريا
24/12/2019   1:24 م

العين.. يستبعد صفقة فيتوريا

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كشفت مصادر خاصة، عن أن إدارة نادي العين الإماراتي، استبعدت تمامًا فكرة التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم،«كما تردد أخيرًا» خلفًا للكرواتي إيفان ليكو، المقال من منصبه الأسبوع الماضي.

وأبلغ “الرياضية” سلطان راشد، مشرف فريق العين الأول لكرة القدم، أن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق ليس من ضمنهم فيتوريا المدرب العاصمي، إضافة إلى مدربي فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وأضاف: “لدينا ملفات كثيرة وأسماء مدربين نعمل على اختيار الأفضل منهم، وفي الأيام القليلة المقبلة سنعلن اسم المدرب الجديد”.

العين.. يستبعد صفقة فيتوريا

اخبار رياضية
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