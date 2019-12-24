المسحل: لا توجد نوايا لتقليص الأجانب في الدوري

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اجتماع الأمس كان اجتماعا دوريا، جاء أبرز ما فيه مراجعة عمل ستة أشهر منذ تولي مهمة المجلس الجديد للاتحاد التوسع في مراكز التدريب، واكتشاف المواهب بقيادة المدرب الوطني بندر الأحمدي، وكذلك الحديث عن عقد الجمعية العمومية القادمة المفترض عقدها قريبا، لكن رأينا تأجيلها بالتزامن مع مباراة السعودية واليمن المقرر إقامتها بجدة في مارس القادم، وكذلك مراجعة التقارير المالية وتشكيل لجنة الترشيحات والتعويضات برئاستي وعضوية المقرن والعفالق وكبوها.
وعن مدى رضاه عن عمل اللجان في الفترة الماضية قال المسحل: إن التقييم متروك للشارع الرياضي، وكمجلس إدارة نرى العمل جيد جدا ورئيس هيئة الرياضة تحدث معنا عن الإستراتيجية، ونحن بصدد عمل خطة طويلة المدى لتطوير لكرة القدم في المملكة.
وعن بعض اللجان لماذا تأخر الإعلان عنها، أوضح المسحل أن اللوائح تحتاج إلى تعديل، والأخ مهيض الشيخي يقدم عملا ممتازا، وشهادة الأندية وبعض التعديلات في النظام الأساسي ستستكمل، وعن القضايا على الأندية أكد أنها غير مقلقة وهي موضع خلاف، ولكن بعد مكرمة ولي العهد الحمد لله تم سداد كل الديون والدعم متساو، وهي قضايا طبيعية لكن المبالغ غير كبيرة.
وأكد المسحل أنه لا توجد نوايا لتقليص عدد الأجانب.
وعن عودة الحكم السعودي أوضح أن عودته كانت من مباراة الأهلي وضمك، وشكر المسحل مدرب ضمك على الإشادة بالحكم السعودي. وفق “اليوم”.
وكشف المسحل أنه لا يستطيع التعليق على قضية الخضير الحكم الدولي الذى أدار مباراة بالدوري الهندي.
وأضاف المسحل: وصل خطاب من لجنة الانضباط بالاتحاد الهندي يطلبون إفادته وهي قضية منظورة وتم تعيين محام متمكن، وكلنا ثقة في الخضير ونحترم أي قرار، وإذا ثبت سلامة موقف الحكم سيتحمل الطرف الآخر التبعات .
وعن مباراة السوبر السعودي بين النصر والتعاون، قال: ستكون بطولة جميلة والأنظار متجهه للسعودية، قدمنا (سوبر) إيطاليا أمس الأول والقادم سوبر إسباني، واستبعد المسحل إقامة السوبر السعودي في الخارج .
وعن وضع الاتحاد المالي قال: جيد جدا، ونسعى لزيادة المداخيل. وقال نعتمد على الدعم الكبير من الهيئة.