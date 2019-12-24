مصادر: الهلال توصل لاتفاق مع “الربيعي” للانتقال للنادي في الشتوية

ذكرت مصادر أن حارس الأهلي والمنتخب الأولمبي محمد الربيعي بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضحت المصادر طبقاً لـ”الرياض” أن إدارة الهلال توصلت لاتفاق مبدئي مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، لتمثيل الفريق بدءاً من يناير المقبل مقابل مليون و250 ألف ريال.
وعلى صعيد الفريق الأول، يواصل الهلال تدريباته استعداداً لمباراة الحزم في الرس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يفتقد قائده سلمان الفرج الذي لايزال يواصل برنامجه التأهيلي وكذلك كارلوس إدواردو الذي ستبعده الإصابة عن الملاعب ثلاثة أسابيع.