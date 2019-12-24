«ملعب جامعة الملك سعود» يطرح للمنافسة العام المقبل

علمت مصادر أن جامعة الملك سعود ستطرح ملعب الجامعة على منصة اعتماد بعد ما يقارب 10 أشهر للمنافسة عليه من الشركات، وذلك تزامناً مع انتهاء عقد شركة صلة مع الجامعة بعد الجولة الثانية من الموسم المقبل، الذي سيكون مسرحاً لآخر مواجهة لفريق الهلال، في حال لم يتم تمديد العقد ليمتد ارتباط الملعب الجامعي بالنادي الأزرق.
وينتظر أن يطرح ملعب الجامعة للمنافسة على استئجاره وفق الاشتراطات التي ستضعها الجامعة وتطرح على منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية، وستتقدم الشركات الراغبة في الحصول على حق تسويق الملعب بعد أن يتم ترسية الملعب عليها، في ظل عدم وجود بند في العقد الحالي بين شركة صلة وجامعة الملك سعود لأفضلية التمديد.
وأشارت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ملعب جامعة الملك سعود سيكون متاحاً لأي شركة تتقدم للمنافسة عليه، وبالتالي سيكون متاحاً ليكون ملعباً لأي نادٍ سعودي كالهلال أو النصر أو بقية الأندية أو أي جهة رياضية. وبحسب المصادر، فإن هيئة الرياضة قد تحصل على الملعب في العام المقبل.