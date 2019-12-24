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24/12/2019   7:16 ص

وفاة طالبة داخل حرم جامعة الدمام.. وشقيقها يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

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توفيت طالبة جامعية في العقد الثاني من عمرها أمس (الإثنين)؛ إثر تعرضها لأزمة صحية داهمتها خلال تواجدها بحرم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

وكشف باهر الهاشم، شقيق الطالبة المتوفاة زكية الهاشم، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبيل وفاة شقيقته، مبيناً أنها ذهبت إلى الجامعة لأداء آخر امتحان لها من جدول امتحاناتها، قبل أن تشعر بأعراض مفاجئة رغم أنها لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية من قبل.

وأضاف وفقاً لـ “عكاظ”، أن إدارة الجامعة قدمت لشقيقته الإسعافات الأولية ثم استدعت الهلال الأحمر الذي نقلها إلى المستشفى، مشيراً إلى أن التقرير الطبي أرجع سبب الوفاة إلى حدوث سكتة قلبية، بينما أكدت إدارة المستشفى أنها وصلت بعد توقف قلبها.

وبيّن أن شقيقته متزوجة لكنها لم ترزق بأبناء، في الوقت الذي أصدرت فيه إدارة الجامعة بدورها بياناً نعت فيه الفقيدة، سائلة أن يتغمدها الله برحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وفاة طالبة داخل حرم جامعة الدمام.. وشقيقها يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

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