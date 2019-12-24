أبدعت فنانة تشكيلية عضو في فريق أمل التطوعي لذوي الإعاقة السمعية بالأحساء، في رسم “البورتريهات” رُغم ما تعانيه من إعاقة سمعية وبصرية، بعد أن التحقت بدورات متعددة من ضمنها الرسم.
وقالت الفنانة التشكيلية زهراء عبدالله وفقاً لـ”اليوم”، إنها حرصت على تحدي الصعاب حتى أصبحت مبدعة بشهادة المجتمع، مشيرة إلى أن أهم رسوماتها هي صورة الملك فيصل – رحمه الله – وصورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضحت أنها اكتشفت موهبتها في الرسم منذ الطفولة، لافتةً إلى أن الوقت الذي تستغرقه في رسم اللوحة يتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر، موضحةً أنها شيء مهم وجزء منها.
ولفتت إلى أنها تريد تحقيق أهدافها بأن تكون فنانة تشكيلية معروفة بالوسط الفني، وأن تحصل على شهادات معتمدة وتدرب بها بنات وطنها، وأن تكون قدوة لفئة ذوي الإعاقة.