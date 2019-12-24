ألمانيا: العثور على حارس مرمى شاب ميتاً في مسبح.. وشكوك حول وجود جريـمة

أعلنت السلطات الألمانية العثور على حارس مرمى ألماني شاب يدعى باسكان جيدكه، ميتاً في مسبح، فيما أشارت الشرطة إلى أنها لا تستبعد أن تكون الوفاة ناتجة عن جريـمة.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن جيدكه الذي يلعب بصفوف فريق لوك لايبزيغ، كان في حفلة وتوفي أثناء تواجده في حمام سباحة بقطعة أرض خاصة في بلدة ماخرن، وكان برفقته شخصان آخران توفيا أيضاً.
وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه لا يستبعد وجود جـريمة وأن البحث لا يزال جارياً في كل الاتجاهات، وجرى فحص الكلور المستخدم بحمام السباحة، وفي انتظار أن يكشف تشريح الجثث سبب الوفاة الفعلي. وفق “أخبار 24”.
ونعى نادي لوك لايبزيغ حارسه الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، مبيناً أن جيدكه قضى جراء حـادث مميت.