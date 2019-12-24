أظهر مقطع فيديو متداول، لاعب نادي النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله، وهو يؤم مصلين في إحدى الصوات، ويرتل القرآن بصوت جميل.
وبيّن الفيديو حمدالله في أحد المساجد يقف إماماً للمصلين ويتلو آيات من سورة الحشر بصوت رائع وتلاوة متقنة لأحكام التجويد، حيث لقي الفيديو إعجاباً وتداولاً واسعاً من قِبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن حمدالله الذي توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الماضي، يحتل حالياً وصافة ترتيب هدافي الدوري برصيد 7 أهداف بالتساوي مع 3 لاعبين آخرين، وبفارق هدف واحد عن المتصدر كارلوس إدواردو لاعب الهلال.
وفق “أخبار 24”.