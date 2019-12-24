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أخبار محلية > شاهد.. الشيخ “الشثري” يزور مرابطي الحد الجنوبي ويطلق قذيفة نحو مواقع العدو
24/12/2019   7:12 ص

شاهد.. الشيخ “الشثري” يزور مرابطي الحد الجنوبي ويطلق قذيفة نحو مواقع العدو

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زار عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور سعد الشثري أمس (الإثنين) قوات الحرس الوطني المرابطة بالحد الجنوبي في نجران، وألقى لهم كلمة حثّهم فيها على تقوى الله والصبر وابتغاء الأجر والثواب.

وشارك الشيخ الشثري الجنود المرابطين إطلاق إحدى القذائف نحو مواقع العدو، وأظهرته صورة وهو يقبّل رأس قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي العميد الركن صالح المطيري.

وقال الشثري في كلمة وجهها للمرابطين عبر جهاز اللاسلكي: “بارك الله فيكم، أبشروا بخيري الدنيا والآخرة ورضا رب العزة والجلال، أبشروا بعمل صالح ينفعكم في دنياكم وأخراكم”.

وأضاف: “هنيئاً لكم أجر المرابطة في سبيل الله عز وجل، يحمي الله بكم بلاد التوحيد والحرمين الشريفين، ويحمي الله بكم إخوانكم من بعدكم”.

صورة

وفق”أخبار 24″.

شاهد.. الشيخ “الشثري” يزور مرابطي الحد الجنوبي ويطلق قذيفة نحو مواقع العدو

أخبار محلية
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