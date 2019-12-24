الحقيل: توقيع عقود بـ 11 مليار ريال لتوفير 30 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجاً

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن عدد الوحدات السكنية التي تدخل السوق السعودي سنوياً، يتراوح بين 350 ألفاً إلى 400 ألف وحدة سكنية، بعضها يذهب للتملك وبعضها للإيجار.
وأوضح الحقيل خلال لقاءٍ على قناة “الإخبارية” أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت تحفز لعرض وحدات سكنية تتراوح أسعارها بين 250 ألفاً إلى 750 ألف ريال، وهذا ساعد في عمل توازن في السوق، إضافة إلى توفير أراضٍ للمستفيدين ومنحهم قروضاً لبدء البناء.
وقال إنه تم توقيع عقود بـ11 مليار ريال لتوفير 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجة، مشيراً إلى أن الدولة حققت أهدافها الموضوعة في 2019 ومكنت 165 ألف أسرة من امتلاك السكن خلال نفس العام، وستقوم الوزارة بضح 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في 2020. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الوزارة تسعى لتوفير التمويل للمواطن في أقصر وقت، وتحرص على أن تكون تجربة تملك السكن بسيطة من خلال توفير خيارات سكنية لمختلف مستويات الدخل.
وأضاف أنه تم فوترة 400 مليون متر مربع في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وضخ 1.8 مليار ريال من تلك الرسوم لبنية المشاريع السكنية.
فيديو | #وزير_الإسكان لـ #الإخبارية: الإسكان أحد العناصر الأساسية في ميزانية الدولة pic.twitter.com/O1hDl75hVN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩
فيديو | #وزير_الإسكان لـ #الإخبارية: 400 ألف وحدة سكنية تدخل للسوق السعودي سنويا pic.twitter.com/DeJ1h7rsS3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩