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أخبار محلية > “كبار العلماء”: المملكة ماضية في تحقيق العدالة في قضية خاشقجي.. ولا توقع العقوبة الجزائية إلا بعد ثبوت الإدانة
24/12/2019   7:10 ص

“كبار العلماء”: المملكة ماضية في تحقيق العدالة في قضية خاشقجي.. ولا توقع العقوبة الجزائية إلا بعد ثبوت الإدانة

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أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الأحكام الابتدائية التي صدرت بحق أحد عشر شخصاً في قضية المواطن جمال خاشقجي، تؤكد أن القضاء في المملكة ماض في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور فهد الماجد إن القضاء بالمملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

ونوه بما اتخذ من إجراءات تتوخى الحق والعدالة، وألا توقع أي عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بما نسب إليه من جرم بعد محاكمة تجري وفق المقتضى الشرعي.

وكانت النيابة العامة أعلنت أن المحكمة الجزائية أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق 11 شخصاً من المدعى عليهم في قضية مقتَل المواطن جمال خاشقجي، والحكم بالقتل قصاصاً على 5 منهم، والسجن لـ3 أشخاص من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بإجمالي 24 عاماً.وفق “أخبار 24”.

“كبار العلماء”: المملكة ماضية في تحقيق العدالة في قضية خاشقجي.. ولا توقع العقوبة الجزائية إلا بعد ثبوت الإدانة

أخبار محلية
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