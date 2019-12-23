زراعة الخرج تستقبل وفد من ادارة سلامة المنتجات

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استقبل مكتب البيئة والمياه والزراعة ممثل بقسم الصحة النباتية اليوم وفد من ادارة سلامة المنتجات من الوزاره بغرض دراسة تطبيق الممارسات الزراعيه السليمه ( القاب السعودي) في المزارع حيث قام الوفد بزيارة مزرعة خيري بإعتبارها مزرعه تشرع في تطبيق (القاب)).
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