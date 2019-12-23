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أخبار المناطق > صحة مكة تُؤكّد سلامة “طالب الحصبة” وخلو المخالطين له من الإصابة
23/12/2019   8:48 م

صحة مكة تُؤكّد سلامة “طالب الحصبة” وخلو المخالطين له من الإصابة

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أكّد فريق طبي تابع لمكتب صحة مكة المكرمة، سلبية نتيجة فحص حالة الاشتباه بإصابة طالب بالحصبة بإحدى مدارس المنطقة، مشدّداً على سلامة الطالب وعدم وجود عدوى بين الطلاب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة المنطقة حمد العتيبي، بأنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات بتنفيذ التقصي الوبائي وأخذ عينات للدم لفحصها في المختبر الوطني.

وأضاف العتيبي بأنه تم حصر المخالطين المباشرين وغير المباشرين للمشتبه وزيارتهم من قبل فريق ميداني للتأكد من سلامتهم، مطمئناً الجميع بأن النتائج المخبرية للحالة ومخالطيها كانت سلبية وخالية من المرض.وفق “أخبار 24”.

صحة مكة تُؤكّد سلامة “طالب الحصبة” وخلو المخالطين له من الإصابة

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