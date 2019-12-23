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أخبار محلية > عزيزة جلال عن عودتها للغناء: أنا مثل سمكة تعيش في بحر الفن ولا تستطيع مغادرته
23/12/2019   8:48 م

عزيزة جلال عن عودتها للغناء: أنا مثل سمكة تعيش في بحر الفن ولا تستطيع مغادرته

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تحدثت الفنانة المغربية عزيزة جلال عن أسباب عودتها للغناء بعد أن ابتعدت عن الساحة الفنية لنحو 35 عاماً، وكيف كانت حياتها أثناء الغياب.

كما كشفت الفنانة الشهيرة عن خطواتها القادمة التي تخطط لها بعد حفلها الذي ستحييه الخميس القادم على مسرح “مرايا” في مهرجان شتاء طنطورة بالعلا.

وقالت عزيزة جلال التي تعتبر من رواد الزمن الجميل للأغنية العربية، بحسب “الشرق الأوسط” عن سبب عودتها للفن، إن أجمل حفلاتها كانت في أماكن ذات تاريخ مثل جرش الأردن وقرطاج تونس، وحينما شاهدت “شتاء طنطورة” وما صاحبه من حضور التاريخ والحضارة في مواسم العلا الفنية، قالت لمن حولها: “العلا هي موعد ومكان الانطلاق للعودة”.

وأضافت أن قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذا الزخم والتحول الاجتماعي والثقافي في المملكة، “فتح الشهية”، مبينة أنها كانت تترقب لحظة العودة وتراودها الفكرة بين الحين والآخر حتى جاءت.

وتابعت: “الأمير محمد سلط الضوء على البلاد لتكون واجهة سياحية، وكنت أحلم ولو بطلّة بسيطة في هذا الحضور السعودي مع ما تعيشه المملكة، وكذلك ما تناله المرأة من تمكين في كل المحافل”، مؤكدة أن السعودية بلادها وستمنحها كل غناء.

وأكدت أن زواجها من سعودي لم يكن سبباً في الابتعاد عن الفن، وإنما كانت تفكر في الاعتزال قبل الزواج، وبعد الزواج وجدت أن أسرتها وأطفالها هم الأهم في حياتها، ووصفت تجربتها في العودة بعد الاعتزال قائلة: “الشعلة لم تنطفئ، وأنا مثل سمكة تتقن العيش في بحر الفن ولا تملك القدرة على مغادرته، فهذا ما أعطاني إياه الله… موهبة الغناء”.

وعن خطواتها القادمة، قالت إنها ستغني الجديد لأبناء الجيل الحالي، وستعمل على ربط ما تملكه من ماضٍ وتاريخ بالحاضر.

عزيزة جلال عن عودتها للغناء: أنا مثل سمكة تعيش في بحر الفن ولا تستطيع مغادرته

أخبار محلية
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