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أخبار محلية > أول تعليق لنجل جمال خاشقجي على الأحكام الصادرة في قضية والده
23/12/2019   8:47 م

أول تعليق لنجل جمال خاشقجي على الأحكام الصادرة في قضية والده

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قال صلاح خاشقجي “إن إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة”، وذلك في أول تعليق على الأحكام الصادرة اليوم في قضية والده جمال خاشقجي.

وأضاف: “أن اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له”.

وكانت النيابة العامة أعلنت أن المحكمة الجزائية أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق 11 شخصاً من المدعى عليهم في قضية مقتَل المواطن جمال خاشقجي، والحكم بالقتل قصاصاً على 5 منهم، والسجن لـ3 أشخاص من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بإجمالي 24 عاماً. وفق “أخبار 24”.

أول تعليق لنجل جمال خاشقجي على الأحكام الصادرة في قضية والده

أخبار محلية
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