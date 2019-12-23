أبناؤه حضروا جلسة الحكم.. بيان من حقوق الإنسان تعليقاً على الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي

رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بصدور الحكم الابتدائي في قضية مقـتل المواطن جمال خاشقجي، والذي قضى بالقتل قصاصاً لخمسة من المدعى عليهم وهم المباشرون والمشتركون في قتـل المجني عليه.
كما تضمن الحكم السجن لمدد متفاوتة بلغ إجماليها 24 عاماً لثلاثة مدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، وتبرئة ثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في الحق العام والحق الخاص.
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، إن هذا الحكم يؤكد موقف المملكة بخصوص هذه القضية حينما طالبت بضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة الفاعلين، ويؤكد كذلك حرص السلطات في المملكة على محاسبة كل مقصر ومتجاوز بشكل حازم بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن هذا الحكم يغلق الباب في وجه كل من حاول استغلال هذه القضية للإساءة لسمعة المملكة وقيادتها، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتتوقف تلك الحملة المنظمة التي استهدفت المملكة ككيان بهدف النيل من سمعتها سياسياً واقتصادياً وحقوقياً.
حضر أبناء المواطن جمال خاشقجي، جلسة الحكم على قتلة والدهم، كما حضر جلسات المحاكمة جهات حقوقية ودبلوماسيون أجانب.