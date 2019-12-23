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اخبار رياضية > بالفيديو.. أبها يخرج حامل اللقب ويتأهل إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين
23/12/2019   8:45 م

بالفيديو.. أبها يخرج حامل اللقب ويتأهل إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين

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تأهل فريق أبها إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عندما تغلب على التعاون حامل اللقب بهدف دون رد اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن دور الـ 16 .

وسجل هدف أبها الوحيد لاعبه أحمد النجعي من عرضية جميله بالدقيقة 41، وحاول فريق التعاون أن يعدل النتيجة أمام أبها في الشوط الثاني من المباراة بإجراء تغييرات في تشكيلة الفريق ولكن دون جدوي، ليغادر بذلك حامل اللقب البطولة في دور الـ 16 .

وبتلك النتيجة يواجه فريق أبها في دور الثمانية الفائز من مباراة الاتحاد والفتح.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أبها يخرج حامل اللقب ويتأهل إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين

اخبار رياضية
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