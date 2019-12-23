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23/12/2019   5:46 م

الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع في أحد الفنادق بالمنطقة المركزية بالمدينة

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سيطرت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اليوم الإثنين على حريق اندلع في أحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بالمدينة المنورة.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العميد خالد الجهني، إن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً بالحريق وعلى الفور توجهت للموقع، واتضح أن الحريق اندلع في أثاث إحدى غرف الدور الثالث بالفندق نتيجة استخدام جهاز كهربائي للتسخين.

وأضاف أنه تمت عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي بدون ‏إصابات، واستكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع. وفق “أخبار 24”.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمعتمرين وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة.

الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع في أحد الفنادق بالمنطقة المركزية بالمدينة

أخبار المناطق
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