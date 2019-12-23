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أخبار محلية > “الرويلي” يعود لمقاعد الدراسة بعد 34 عامًا من الانقطاع ويطمح ‏للالتحاق بالجامعة
23/12/2019   5:46 م

“الرويلي” يعود لمقاعد الدراسة بعد 34 عامًا من الانقطاع ويطمح ‏للالتحاق بالجامعة

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قرر المواطن فهد الرويلي، العودة للدراسة مرة أخرى، عقب ‏انقطاعه لمدة 34 عاماً، إذ انتظم أمس على مقاعد اختبارات الصف الأول ‏بإحدى المدارس الثانوية في عرعر، لاجتياز الفصل الدراسي الأول.‏

ويحكي الرويلي وفقًا لـ”اليوم” قصة عودته للدراسة، مبيناً أنه ‏ترك الدراسة في عمر الـ20، ملتحقًا بإحدى وظائف القطاع ‏العسكري، والذي خدم فيه 30 عاما، فضلاً عن سنوات التقاعد الأربعة.‏

وأشار إلى أنه عاد للدراسة بسن الـ 54 عامًا لسببين، الأول تحفيز ‏أبنائه على إكمال دراستهم، والثاني للاستفادة من وقت الفراغ ‏الطويل في مرحلة التقاعد، معربًا‏ عن حماسه لمواصلة الدراسة ومزاملة أبنائه في المرحلة ‏الجامعية.‏

“الرويلي” يعود لمقاعد الدراسة بعد 34 عامًا من الانقطاع ويطمح ‏للالتحاق بالجامعة

أخبار محلية
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