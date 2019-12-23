“الرويلي” يعود لمقاعد الدراسة بعد 34 عامًا من الانقطاع ويطمح ‏للالتحاق بالجامعة

قرر المواطن فهد الرويلي، العودة للدراسة مرة أخرى، عقب انقطاعه لمدة 34 عاماً، إذ انتظم أمس على مقاعد اختبارات الصف الأول بإحدى المدارس الثانوية في عرعر، لاجتياز الفصل الدراسي الأول.
ويحكي الرويلي وفقًا لـ”اليوم” قصة عودته للدراسة، مبيناً أنه ترك الدراسة في عمر الـ20، ملتحقًا بإحدى وظائف القطاع العسكري، والذي خدم فيه 30 عاما، فضلاً عن سنوات التقاعد الأربعة.
وأشار إلى أنه عاد للدراسة بسن الـ 54 عامًا لسببين، الأول تحفيز أبنائه على إكمال دراستهم، والثاني للاستفادة من وقت الفراغ الطويل في مرحلة التقاعد، معربًا عن حماسه لمواصلة الدراسة ومزاملة أبنائه في المرحلة الجامعية.