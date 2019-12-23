“ساما” تمدد إلزام البنوك بدوام إضافي يوم السبت لخدمة مستفيدي “القرض العقاري”

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تمديد إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت للبنوك والمصارف، لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري “التمويل المدعوم”، وذلك لمدة عام.
وكانت “ساما” ألزمت البنوك والمصارف المحلية، بدوام عمل إضافي خلال أيام السبت من كل أسبوع لعام كامل اعتباراً من يناير 2019 الماضي، بهدف تقديم الخدمة لمستفيدي الصندوق العقاري ووزارة الإسكان وتسهيل إجراءاتهم.
وألزم توجيه المؤسسة البنوك بأن تكون ساعات الدوام الإضافي 5 ساعات عمل مرنة من الساعة 12 ظهراً وحتى 8 مساءً، مشترطة أن تكون الفروع العاملة خلال الساعات الإضافية موزعة جغرافياً، وأن يكون العمل مقتصراً على تقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات العقارية المصاحبة لبرنامج القرض العقاري، دون تقديم أي خدمات مصرفية أخرى.وفق “أخبار 24”.