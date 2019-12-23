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أخبار محلية > السفارة في بيروت: المتصل بقناة لبنانية لا يحمل صفة رسمية وآراؤه لا تعكس موقف المملكة
23/12/2019   5:44 م

السفارة في بيروت: المتصل بقناة لبنانية لا يحمل صفة رسمية وآراؤه لا تعكس موقف المملكة

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أكدت سفارة المملكة لدى لبنان، أن الشخص الذي أجرى مداخلة هاتفية بإحدى قنوات التلفزة اللبنانية؛ لا يحمل أي صفة رسمية وآراؤه تمثله شخصيا ولا تعكس موقف المملكة.

وأوضحت السفارة في بيان اليوم (الإثنين)، أن فهد الركف الذي تداخل مع قناة “LBC”، وقدم نفسه كمختص في الملف اللبناني، ووصفته وسائل إعلامية بأنه مسؤول حكومي، هو في الحقيقة شخص لا يحمل أي صفة رسمية، وآراؤه تمثله شخصيا ولا تعكس موقف المملكة.

وأهابت السفارة بوسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية، والتثبت عند تقديم الصفة الوظيفية للأشخاص المستضافين في البرامج التلفزيونية.وفق “أخبار 24”.

السفارة في بيروت: المتصل بقناة لبنانية لا يحمل صفة رسمية وآراؤه لا تعكس موقف المملكة

أخبار محلية
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