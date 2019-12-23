كيف تمت؟ هذه إجراءات التحقيق ومحاكمة المتهمين في قضية مَقتَل خاشقجي

استغرقت محاكمة المتهمين في قضية مقتَل المواطن جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، قرابة عام منذ بدء أولى الجلسات في مطلع يناير من العام الجاري 2019، لتصل أخيرا إلى أحكام مبدئية أعلنتها النيابة العامة اليوم (الإثنين).
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاما ابتدائية بحق 11 شخاصا متهما في قضية مقتَل المواطن جمال خاشقجي، وذلك بعد تداول القضية في عدة جلسات على مدار نحو 12 شهرا.
فكيف تمت مجريات المحاكمة وما تفاصيلها ومن حضرها؟
التحقيق:
في بادئ الأمر، استدعت النيابة العامة 31 شخصا للتحقيق معهم حول القضية.
أوقفت النيابة العامة 21 شخصا منهم، واستجوبت 10 أشخاص دون توقيفهم لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم.
وجهت الاتهام إلى 11 شخصا وأقيمت الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.
أرسلت النيابة 13 مذكرة إنابة قضائية للجانب التركي لتزويدها بما يتوفر لديها من أدلة من مسرح الجريمة، ولم ترد إلا في إنابة قضائية واحدة تخص غياب القنصل محمد العتيبي في إجازة أثناء وقوع الجريمة. وفق”أخبار 24″.
المحاكمة:
عقدت المحكمة الجزائية 9 جلسات وتم نطق الحكم في الجلسة العاشرة.
حضر الجلسات: أبناء خاشقجي ومحاموهم، وممثلون عن دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل من السفارة التركية.
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بقتل 5 من المدعى عليهم قصاصا، وسجن 3 لتسترهم على هذه الجريمة، ورد طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 لعدم ثبوت إدانتهم في القضية.
تم حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.
الاستئناف:
أكدت النيابة العامة أنها تدرس الحكم وتنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
من المتوقع أن تعلن النيابة العامة تفاصيل حكم الاستئناف في حال تقديمه.