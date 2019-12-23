“المياه” تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية في 32 مدينة بالقطاع الشمالي

أعلنت الشركة الوطنية للمياه عن إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية، تقدم في 32 مدينة ومحافظة بالقطاع الشمالي، الذي يشمل مناطق القصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، ويضم 271 ألف عميل.
ودعت الشركة الوطنية للمياه جميع عملائها في المناطق الأربع، للتسجيل في فرعها الإلكتروني، للاستفادة من العديد من الخدمات التي تقدم إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة فرع الشركة، الذي يقدم الخدمات على مدار الساعة.
وأوضحت المياه الوطنية، أن الخدمات الإلكتروني التي أطلقتها تتضمن: إمكانية التسجيل والدخول، إضافة حساب آخر، طلب توصيلة جديدة للعقار، إنشاء طلب إضافة حسابات العقارات المستأجرة، تعديل اسم المالك في حال ارتباط العقار بمالك سابق، استعراض جميع تفاصيل الفواتير، خدمة الفاتورة الإلكترونية، واستعراض كل تفاصيل عمليات الفوترة. وفق “أخبار 24”.
كما تتضمن: خدمة استعراض معدلات الاستهلاك الشهرية، أحقية الاعتراض على ارتفاع الفاتورة، خدمة طلب التقسيط، شكوى انقطاع المياه أو تسرب العداد أو الشبكة، الحاسبة التفاعلية، تصفية فاتورة، إغلاق عداد مؤقتاً، تعديل وحدات، تغيير موقع العداد، والسداد الخاطئ.