المسند: المملكة على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ ‏‏97 عامًا الخميس المقبل

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن المملكة ستشهد يوم الخميس المقبل كسوفًا حلقيًا للشمس، في ظاهرة لم تحدث منذ 97 عامًا.
وأوضح أن المملكة ستشهد كسوفين حلقيين بينهما 6 أشهر فقط، الأول، يقع يوم الخميس المقبل (شرق المملكة)، والآخر في 21 يونيو 2020 (أقصى الجنوب)، وهو أعظم ظلمة من الأول.
وأشار إلى أن ظاهرة الكسوف الحلقي لن تتم مشاهدتها كاملة في جميع دول الخليج، سوى في شريط جغرافي ضيق من شرق جزيرة العرب، وبعرض يقدر بنحو 160 كم، وسيكون طول الكسوف الحلقي هناك نحو دقيقتين و55 ثانية فقط. وفق “أخبار 24”.