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أخبار محلية > المسند: المملكة على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ ‏‏97 عامًا الخميس المقبل
23/12/2019   5:41 م

المسند: المملكة على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ ‏‏97 عامًا الخميس المقبل

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أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن المملكة ستشهد يوم الخميس ‏المقبل كسوفًا حلقيًا للشمس، في ظاهرة لم تحدث منذ 97 عامًا.‏

وأوضح أن المملكة ستشهد كسوفين ‏حلقيين بينهما 6 أشهر فقط، الأول، يقع يوم الخميس المقبل (شرق ‏المملكة)، والآخر في 21 يونيو 2020 (أقصى الجنوب)، ‏وهو أعظم ظلمة من الأول.‏

وأشار إلى أن ظاهرة الكسوف الحلقي لن تتم مشاهدتها كاملة ‏في جميع دول الخليج، سوى في شريط جغرافي ضيق من شرق ‏جزيرة العرب، وبعرض يقدر بنحو 160 كم، وسيكون طول الكسوف الحلقي هناك نحو دقيقتين و55 ثانية فقط. وفق “أخبار 24”.

المسند: المملكة على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ ‏‏97 عامًا الخميس المقبل

أخبار محلية
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