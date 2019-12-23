الحمدان: ارتفاع نسبة السعوديات في الوظائف الحكومية إلى 40.3%.. ونرغب في السماح للموظف بالعمل في القطاع الخاص

كشف وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أمام مجلس الشورى اليوم (الإثنين)، عن أن عدد السعوديات في الوظائف الحكومية ارتفع إلى 40.3%.
وأضاف الحمدان، أن وزارة الخدمة المدنية حققت المستهدف خلال 2020 فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة المدنية إلى 37%، وذلك من خلال توزيع النساء على أغلب السلالم والمجموعات الوظيفية.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى الدور المستقبلي للوزارة، المتمثل في تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية باستقلالية، على أن يصبح دور الوزارة استراتيجياً مقتصراً على الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة. حسب “أخبار 24”.
من جانب آخر، وخلال رده على استفسارات وأسئلة أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم، أكد الحمدان رغبة الخدمة المدنية في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت ولا يتم حصرها بمرتين خلال العام.