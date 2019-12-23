احتجاج ضمك ضد مشاركة العطا الله مع الأهلي «مرفوض»

كشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة السعودي أن الاحتجاج الذي تقدم به المسؤولون في نادي ضمك ضد مشاركة حارس مرمى الأهلي باسم العطا الله لن يقبل من قبل لجنة الانضباط كونه غير صحيح، رغم ثقة مسؤولي ضمك بقبوله لموقفهم القانوني السليم في القضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المسؤولين في نادي ضمك اعتمدوا على معلومة أن اللاعب لم يسجل ضمن كشوفات نادي الأهلي الخاصة بقائمة الـ30 لاعباً، وأنه خارج القائمة لكن الحقيقة أن العطا الله موجود ومسجل وبشكل رسمي ضمن القائمة، وبالتالي سيتم رفض احتجاج ضمك موضوعاً بعد قبوله شكلاً.
وبحسب فهد جبران مسؤول الاحتراف في نادي ضمك، فإن إدارة الأخير قدمت احتجاجها فور انتهاء المباراة ضد أهلية اللاعب ومشاركته أمام فريقها من خلال وجوده على دكة البدلاء، وإن ذلك لا يحق لحارس المرمى الوجود ما دام أنه لم يضَف بشكل رسمي في كشوفات الـ30 لاعباً. وفق “الشرق الأوسط”.
من ناحية أخرى، طالب السويسري كريستيان غروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم لاعبيه بمضاعفة الجهد ومواصلة العمل لتحقيق الانتصار في لقاء الشباب السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض من خلال الاجتماع بهم قبل انطلاقة الحصة التدريبية أمس (الأحد)، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي.
وشدد على اللاعبين أهمية المرحلة المقبلة التي ينتظر فيها فريق الأهلي مواجهات حاسمة للمنافسة على بطولات الموسم الرياضي الحالي، سواء في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكان فريق الأهلي لكرة القدم قد عاود تدريباته مساء أمس، بعد تمتع اللاعبين بالراحة لمدة يوم واحد أعقب انتصارهم العريض على ضمك الخميس الماضي، بخمسة أهداف مقابل هدف استعداداً لمواجهة الشباب السبت المقبل في الرياض، ضمن مواجهات الجولة 13 لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي يسعى من خلالها لمواصلة تحقيق الانتصارات والمنافسة على صدارة الترتيب للمسابقة.