نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مدرب التعاون يرفض التفريط بالأجانب.. وعبده ضمن الخيارات الشتوية
23/12/2019   1:29 م

مدرب التعاون يرفض التفريط بالأجانب.. وعبده ضمن الخيارات الشتوية

+ = -
664

علمت مصادر أن مدرب «‫التعاون» البرتغالي باولو سيرجيو رفض فكرة التفريط بأي لاعب أجنبي من الذين يمثلون الفريق حالياً عوضاً عن التعاقد مع لاعب آسيوي الفترة الشتوية المقبلة، مؤكدا رغبته في التعاقد مع لاعب آسيوي في خانة الاستثمار والاستفادة منه في مشاركة الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا.

من جهة أخرى، أكدت مصادر «الرياض» أن إدارة التعاون عادت مرةً أخرى لفتح خط المفاوضات مع مهاجم الوحدة أحمد عبده «مواليد» رغبة في كسب خدماته وعوضا عن تفريطها بلاعبها السابق المواليد عبدالفتاح آدم، تدعيماً لصفوف الفريق الفترة المقبلة التي تتطلب سد كافة الثغرات لاسيما أن الفريق سيشارك في البطولة الآسيوية فضلاً عن مواجهة كأس السوبر الذي سيجمعه ببطل الدوري «النصر».

وعلى الصعيد المحلي عاد مدافع الفريق حمدان الرويلي للتدريبات بعد أن أنهى برنامجه العلاجي الذي عقب عمليته الجراحية بالركبة التي أجرها بشهر رمضان الماضي، وبهذه المناسبة أقامت العلاقات العامة بالنادي احتفالية للاعب.

مدرب التعاون يرفض التفريط بالأجانب.. وعبده ضمن الخيارات الشتوية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885079976.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.