«فيفا» و«الآسيوي» ينعشان الهلال بـ7 ملايين دولار

انتعشت الخزينة المالية لنادي الهلال، بعد سلسلة من المشاركات على مستوى بطولتي كأس دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، حيث بلغت المبالغ التي تحصل عليها النادي ما يقارب سبعة ملايين دولار تمثلت في أربعة ملايين دولار مكافأة الفوز بدوري أبطال آسيا ومليوني دولار مكافأة المركز الرابع في بطولة أندية العالم بالإضافة إلى ما يقارب 900 ألف دولار تحصّل عليها النادي بعد سلسلة المباريات التي لعبها في دوري أبطال آسيا؛ سواء فاز أو تعادل أو خسر.
في حين ستسهم المبالغ التي تحصل عليها النادي، بالإضافة إلى الإيرادات المالية الأخرى، في تنفيذ خطة المدرب الروماني رزافان، خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتعاقدات التي ينوي النادي إبرامها على الصعيدين المحلي والأجنبي.
وتشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى أن قائمة الهلال في «الميركاتو الشتوي» ستشهد تغييرات في قائمة المحترفين الأجانب، حيث يبرز الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الذي لن تساعده الظروف العائلية على البقاء، حيث أكدت المصادر أن النادي سيسمح للاعب بالبحث عن عرض خارجي مقابل ثلاثة ملايين دولار.