الحكم بالقصاص على ٥ مدانين في مقتَل خاشقجي.. والإفراج عن عسيري وعدم توجيه اتهام للقحطاني

أعلنت النيابة العامة صدور أحكام ابتدائية بالقتل قصاصاً بحق 5 مدانين في قضية مقتَل المواطن جمال خاشقجي.
وأضافت أن المحكمة الجزائية أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق 11 متهما في قضية خاشقجي.
وأوضحت أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتَل خاشقجي، والتحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل المواطن خاشقجي.
وأكدت النيابة العامة خلال مؤتمر صحافي اليوم (الإثنين)، أنه تم التحقيق مع المستشار بالديوان الملكي سابقاً سعود القحطاني، ولم تُوجه له تهمة في القضية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن تم الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه.
وأشارت النيابة إلى أن القنصل السعودي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتَل خاشقجي؛ لذا قررت المحكمة الإفراج عنه.
#عاجل_السعودية | #النيابة_العامة : استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت (31) شخصاً، حيث تم إيقاف (21) شخصاً منهم، وتم استجواب (10) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي: pic.twitter.com/R13Pit5YzX
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 23, 2019