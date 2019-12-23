فريق يضم علماء من جامعة سعودية يبتكر أول نظام أمني إلكتروني غير قابل للاختراق

نجح علماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم بالتقنية -بالتعاون مع علماء من جامعة بريطانية وشركاء آخرين- في تطوير نظام أمن إلكتروني غير قابل للاختراق من قبل المتسللين أو من يعرفون بـ”الهاكرز”.
وبحسب المصادر، فإن فريقاً ضم علماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة ساند أندروز البريطانية ومركز عمليات العلوم غير التقليدية (CUP Sciences)، نجح في إنشاء شيفرة غير قابلة للاختراق، باستخدام رقائق السليكون التي تحتوي على هياكل معقدة لا يمكن عكسها في إرسال المعلومات من مستخدم إلى آخر.
ويعمل النظام الجديد على تخزين المعلومات على شكل ضوء، يجري تمريرها عبر رقاقة السليكون، التي بدورها تعمل على ثني المعلومات وتجزئتها وتشظيتها. وفق “أخبار 24”.
ويُنتظر أن ينهي هذا الابتكار الجديد القلق المتواصل لدى علماء أمن وتقنية المعلومات من الهجمات وعمليات التسلل المتكررة من الـ”هاكرز” عبر الشبكة العنكبوتية.