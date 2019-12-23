“المياه الوطنية” تنفي صحة ما تردد حول قطع المياه عن أحياء شمال الرياض

أوضحت شركة المياه الوطنية أنه لا صحة لما يتم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي، حول قطع المياه عن أحياء شمال الرياض، بسبب أعمال الإيقاف الشتوي لبعض محطات صلبوخ في شمال العاصمة.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال تتم سنوياً كصيانة دورية لمحطات المياه المغذية لمدينة الرياض، ومن ضمنها محطة صلبوخ، مبينة أنه تتم مراعاة أن يتزامن ذلك مع فصل الشتاء الذي يشهد انخفاضاً في الطلب على المياه.
وأبانت أنه يتم تعويض كميات المياه من مصادر بديلة لحين انتهاء أعمال الصيانة وفق خطط تشغيلية لضمان عدم تأثر المناطق المستفيدة. وفق “أخبار 24”.