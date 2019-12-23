“الضمان الصحي” يرصد 10 مخالفات على 6 مقدمي خدمة وشركة تأمين

رصد مجلس الضمان الصحي التعاوني 10 مخالفات على 6 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركة تأمين صحي واحدة، خلال 200 جولة تفتيشية على عدد من شركات التأمين ومقدمي الخدمات، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك أن المخالفات التي تم ضبطها في 10 مدن ومحافظات تمثلت في: عدم الالتزام بشروط قبول إصدار التأمين الصحي، وعدم الالتزام بمعايير طلب الموافقة على الخدمة العلاجية، وضعف الأنظمة الإلكترونية، والتأخر في سداد المطالبات المالية لمقدمي الخدمة، وتقديم مطالبات وهمية لشركات التأمين، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتأخر في رفع المطالبات المالية لشركة التأمين، والتأخر في إرسال طلب الموافقة لشركة التأمين، والتعامل مع مقدمي خدمة غير معتمدين من المجلس، وتزويد الأمانة العامة للمجلس بمعلومات غير صحيحة، وعدم التأمين الصحي على العاملين السعوديين وأفراد أسرهم. وفق “أخبار 24”.
وأشار المعارك إلى أن المجلس يعتمد على آليات مختلفة لرصد التجاوزات في سوق التأمين الصحي الخاص، مثل النظام الآلي المتعلق بإصدار الوثائق الذي يمكّن من اِستقراء مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى المتسوق الخفي، والزيارات التفتيشية المفاجئة والمجدولة لشركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وكذلك بلاغات الاحتيال التي تصل إلى المجلس من كافة أطراف العلاقة التأمينية.