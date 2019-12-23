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أخبار محلية > ‏”الغذاء والدواء” توضح سبب تأخر إعلان نتائج فحص الدخان الجديد
23/12/2019   1:17 م

‏”الغذاء والدواء” توضح سبب تأخر إعلان نتائج فحص الدخان الجديد

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كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء، إدريس ‏الإدريس، عن أن سبب تأخر الإعلان عن نتائج فحص الدخان الجديد، ‏يرجع لعدم وصول النتائج من المختبرات التي تجري عملية ‏الفحص خارج المملكة، وفقًا لصحيفة “اليوم”.

وكانت الهيئة حددت في تصريحات صحفية سابقة الثلاثاء الماضي موعداً لإعلان نتائج فحص الدخان الجديد.

وأرسلت الغذاء والدواء عينات من 7 أنواع من التبغ ‏الموجود في السوق المحلي إلى المختبر الدولي ‎ ‎‎(eurofins.com)‎؛ لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما ‏إذا كان هناك أي تغير في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال ‏السنتين الماضيتين.‏

وألزمت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء شركات التبغ ‏بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد، وتقديم ‏مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، وذلك ‏عقب شكاوى الكثيرين من تغير نكهة السجائر بعد التغليف الجديد.‏‎

‏”الغذاء والدواء” توضح سبب تأخر إعلان نتائج فحص الدخان الجديد

أخبار محلية
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