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أخبار الخرج > بالصور.. #بلدية_الخرج تصادر أكثر من ثلاثة آلاف مواد تجميلية تالفة وتطبق الغرامة في حدها الأعلي
23/12/2019   8:31 ص

بالصور.. #بلدية_الخرج تصادر أكثر من ثلاثة آلاف مواد تجميلية تالفة وتطبق الغرامة في حدها الأعلي

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ضبط قسم الرقابة بوحدة الخدمات النسائية في بلدية محافظة الخرج خلال الحملات اليومية على الصوالين والمراكز النسائية والمحلات المختصة بالادوات والميك اب النسائي في المولات لتقديم مجموعة من المخالفات مابين تشغيل العمالة الغير مصرح لهم بالعمل وكذلك عدم وحود كروت صحية لبعض العاملين وتم مصدارة ٣٠٠٩ منتج مخالف منها مواد تجميلية ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير قابلة للإستخدام الادمي وبناء على المخالفات المذكورة تم تطبيق الغرامه في حدها الأعلى بناء على لائحة الغرامات البلدية . هذا وتواصل الوحدة النسائية وبأقسامها المختصة جولاتها اليومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلديه والتي بدورها تنوه البلدية للمواطنين والمواطنات الابلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .

بالصور.. #بلدية_الخرج تصادر أكثر من ثلاثة آلاف مواد تجميلية تالفة وتطبق الغرامة في حدها الأعلي

أخبار الخرج
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